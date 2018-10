Knooppunt Hoevelaken: vanaf vandaag kunt u bezwaar maken

Het knooppunt Hoevelaken wordt de komende jaren vernieuwd en 16 kilometer van de aansluitende delen van de A28 en de A1 worden verbreed. Hierdoor moeten de dagelijkse files op en rondom het knooppunt drastisch teruggebracht worden.

Kijk hier naar de impressie van Rijkswaterstaat:

Volgens Rijkswaterstaat zal ook het sluipverkeer afnemen en zullen er straks als alles klaar is minder mensen last hebben van verkeerslawaai.

Het eindresultaat zal een groot plein opleveren, waar wegen langs, over en onder elkaar doorlopen. Rijbanen worden straks gescheiden, zodat doorgaand en afslaand verkeer elkaar niet langer in de weg zitten. Het project kost in totaal 774 miljoen euro.

'Wat betekent het voor mij?'

Het ontwerptracébesluit is 5000 pagina's lang en zit in 15 mappen. Die liggen ter inzage in bijvoorbeeld gemeentehuizen. Maar voor wie gewoon thuis alles wil lezen is het plan ook online terug te vinden, met animaties over hoe het knooppunt eruit komt te zien en uitleg over informatieavonden en bezwaarprocedures.

Er is veel tijd en energie gestoken in het beschikbaar maken van het plan op internet, zo vertelt Alexander Pruijssers van CA1/28. Tekst gaat verder onder de video:

De komende weken zijn er informatieavonden voor belangstellenden. Rijkswaterstaat verwacht bezwaarprocedures tot en met de Raad van State 'omdat dat meestal gebeurt in dit soort procedures'.

Maar als alles goed gaat gaan de werkzaamheden in 2021 van start, en zullen het knooppunt en de snelwegen gefaseerd tussen 2023 en 2025 opgeleverd worden.

