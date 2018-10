Groeiend ‘Langer Thuus’ in de race voor prijs

DOETINCHEM - Het project ‘Langer Thuus’ dat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in de Achterhoek uitvoert is in de race voor de Jan van der Heydenprijs. Na een proefperiode in Winterswijk krijgen maximaal duizend huishoudens volgend jaar sensoren in hun woning met als doel om langer thuis te blijven wonen.

'We zochten naar een oplossing om mensen die minder zelfredzaam raakten in buitengebieden te laten helpen door hun naasten”, zo legt beleidsmedewerker Frank Starke van Winterswijk uit.

Door het plaatsen van enkele bewegingssensoren krijgen naasten een melding om het moment dat er bewegingen zijn in het huis, bijvoorbeeld op vreemde tijdstippen.

Van ziekenhuis naar verpleeghuis

'Bij ons bleek dat mijn moeder midden in de nacht ging vlees braden', vertelt Jeanine Arendsen-Westerveld uit. Zij was als mantelzorgster verantwoordelijk voor de zorg van haar moeder en kreeg door de sensoren een goed beeld van de situatie.

'Op een bepaald moment was het gewoon noodzakelijk dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis en daarna in het verpleeghuis', aldus Arendsen-Westerveld.

Langer thuiswonen

Tijdens de proef werden in totaal veertig huishoudens in en om Winterswijk aangesloten op het systeem. Inmiddels is een convenant getekend tussen gemeenten en andere betrokken partijen, waardoor komend jaar maximaal duizend huishoudens in de hele regio worden aangesloten op het project met als doel om ouderen langer thuis te laten wonen.

Anderen inspireren

'Ik hoop dat het heel snel vol zit en dat we voor de vraag komen te staan hoe we het nog verder kunnen uitbreiden', aldus Jimmy Korswagen, programmamanager bij de VNOG, die mede door de nominatie landelijk denkt. 'Hoe kunnen we andere gemeenten inspireren om hiermee aan de slag te gaan?'



De winnaar van de Jan van der Heydenprijs voor meest innovatieve idee wordt volgende week bekend gemaakt tijdens het Brandweercongres in Zaandam.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ontvangt bij winst een geldbedrag waarmee het project mogelijk landelijk kan worden uitgerold.