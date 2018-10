De Gier is Almere dankbaar, maar dat telt vrijdagavond niet

NIJMEGEN - Jack de Gier keert met NEC vrijdagavond terug bij de club waaraan hij veel te danken heeft.

De trainer begon zijn carrière in het betaald voetbal bij Almere City. "Ik werk alleen maar bij bijzondere club, in die gelukkige omstandigheid ben ik", lacht De Gier. "Een club waar ik een kans heb gekregen en twee-en-een-half jaar wel redelijk succesvol ben geweest. Ik was zelf ook benieuwd waar ik stond en of ik dat op een hoger niveau neer kon zetten. Dat is bij Almere prima verlopen. Ik heb altijd een goed gevoel gehad en ik kijk er met veel plezier op terug. Maar nu, vrienden buiten het veld is prima. Zo was ik als speler ook, maar nu wil ik die wedstrijd winnen."

"Dat er een brede top in de Keuken Kampioen Divisie zal zijn en blijven, dat is helder. De onderlinge verschillen zijn niet zo heel groot. Er zijn weinig wedstrijden die je met twee vingers in de neus kunt winnen."