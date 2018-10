Vrachtwagen ramt personenauto op A1; weg weer vrijgegeven

VOORTHUIZEN - Op de A1 richting Apeldoorn is donderdagmiddag ter hoogte van Terschuur een vrachtwagen achterop een personenauto gebotst. Doordat de weg daarna deels werd afgesloten, ontstond er een lange file.

Volgens de ANWB liep de vertraging op tot ongeveer 2 uur. Reizigers kregen het advies de A1 te mijden, omdat naast de bergingswerkzaamheden ook onderzoek werd verricht naar de toedracht van het ongeval.

Voor zover bekend is er een gewonde gevallen. Die is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rond 13.50 uur meldde Rijkswaterstaat dat de weg weer vrij was.