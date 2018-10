Spelersgroep Vitesse dunt flink uit in aanloop naar duel met Heracles

ARNHEM - Vitesse werkt zwaar gehavend toe naar het thuisduel van zondag met Heracles Almelo (14.30 uur). Blessures, ziekte en schorsingen spelen de Arnhemse club parten.

Trainer Leonid Slutskiy stond donderdag met slechts 15 veldspelers op Papendal, exclusief de keepers dus. Van dat aantal zullen er ook nog eens drie zeker niet spelen tegen de verrassende nummer vier van de eredivisie. Thomas Bruns en Danilho Doekhi zijn na rode kaarten tegen Feyenoord geschorst. Arnold Kruiswijk (herstellende van rugklachten) heeft nog een behoorlijk lange weg af te leggen voordat hij weer kan terugkeren in de selectie. Dat drietal trainde wel mee donderdag in de uitgedunde groep.

Aanvallende zorgen

Vooral voorin zijn er personele problemen. Vitesse mist uiteraard de langdurig geblesseerde Tim Matavz. Verder is Bryan Linssen nog steeds niet terug op het trainingsveld. De vice-aanvoerder kampt met enkelklachten. En daarnaast heeft ook Roy Beerens last van zijn enkel. Hij bleef dan ook binnen.

Buitink mag hopen

Oussama Darfalou, de eerste vervanger van Matavz, ontbreekt ook al twee dagen. De Algerijnse spits is ziek. Thomas Buitink komt daardoor in beeld misschien te spelen tegen Heracles. Buitink is een 18-jarige spits. afkomstig uit Nijkerk die vorig seizoen al af en toe aan het grote werk mocht ruiken. Verder mist Vitesse voorlopig ook nog Rasmus Thelander (enkelbreuk), Charly Musonda (knie) en Hilary Gong door blessures.

Odegaard weer fit

Positief is wel dat Martin Odegaard weer inzetbaar is voor Vitesse. De Noor traint met een manchet om zijn rechterhand na zijn blessure vorige week in de beker tegen RKAV Volendam. Odeaard speelt tegen Heracles waarschijnlijk weer als rechtsbuiten nu Beerens er nog niet is. Mogelijk schuift Slutskiy Alexander Büttner door naar de linkervleugel en begint Max Clark als linksback.

Vitesse staat zevende op de ranglijst en verloor zondag van Feyenoord in de slotfase door een rake vrije trap van Robin van Persie (2-1). Een week daarvoor stelde Vitesse teleur thuis tegen ADO Den Haag (1-1). Heracles heeft zeven punten meer dan de Arnhemmers.