BMW van hennepkwekers afgepakt Foto: politie Nijmegen-Zuid / Instagram

NIJMEGEN - Bij de ontmanteling van een hennepkwekerij in een huis in Nijmegen, heeft de politie donderdag de beide bewoners aangehouden. Ook is hun BMW in beslag genomen.

Volgens de politie stonden in het huis aan de Lobeliastraat 218 oogstrijpe hennepplanten. Die worden allemaal vernietigd. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. Volgens de politie was er sprake van brandgevaar.