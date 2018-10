Deel dit artikel:













Paard met billen in CT-scanner; wereldprimeur voor dierenkliniek Lienden Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - Lienden heeft een wereldprimeur. In dierenkliniek Lingehoeve is een CT-scanner in gebruik genomen die zo groot is dat er onderzoek kan worden gedaan op een paard.

Deze week ging de eerste patiënt het apparaat in. Het paard Belito ging met de billen in de scanner, omdat de eigenaar de klachten van het dier niet goed kon thuisbrengen. Volgens paarden-orthopeed Henk van der Veen was het eerder vaak moeilijk om bijvoorbeeld artrose vast te stellen bij een paard. Met bijvoorbeeld een echo-apparaat kon wel iets worden gezien, maar een driedimensionaal beeld, zoals een CT-scan, vertelt hem veel meer. Scan gebeurt onder narcose Belito moet eerst worden verdoofd voordat hij in de scan gehesen kon worden. Voorzichtig wordt hij met het bekken in de scanner geschoven. De scan zelf duurt maar 50 seconden. Het kan ook maar één keer, vertelt Van der Veen. Bij de scan komt zoveel energie vrij dat het apparaat eerst een tijd moet afkoelen. 'Zo lang wil je een paard niet onder narcose houden.' Vrij snel na de scan is Belito ook weer op de been. Op de scan is gelukkig te zien dat het allemaal wel meevalt. Eigenaar Ramón Lindauer krijgt vooral het advies het dressuurpaard Belito lekker te laten bewegen. Dan komt alles weer goed. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52