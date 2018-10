Doetinchemse pabo scoort opnieuw uitzonderlijk hoog

DOETINCHEM - De pabo van de Iselinge Hogeschool in Doetinchem is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot topopleiding. In de Keuzegids Hbo 2019 is de opleiding terug te vinden op plaats twee. Vorig jaar classificeerde de keuzegids de Doetinchemse pabo al als derde.

De Iselinge Hogeschool kreeg een score toegekend van 78. Hogeschool de Kempel uit Helmond eindigde bovenaan met een score van 90. De score wordt bepaald door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de mening van studenten van de hogeschool. Zij vullen een uitgebreide enquête in om aan te geven hoe ze denken over de kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding en de diverse faciliteiten.

Namens de pabo zegt Elise Veenhuis trots te zijn op het predicaat 'topopleiding' dat de Iselinge Hogeschool mag dragen. 'We hebben het groot gevierd, want we zijn hier heel blij mee', zegt ze. Alle pabo-studenten kregen een luxe reep chocola als bedankje.

Stijgende lijn

De hogeschool merkt al een aantal jaar dat er een stijgende lijn is in het aantal aanmeldingen. Of dat één op één te herleiden is naar de sterke positie in de Keuzegids Hbo weet Veenhuis niet. 'Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Maar er zijn meer factoren op van toepassing dan alleen deze ranking. Het is in ieder geval een mooie stimulans om keihard ons best te blijven doen.'

