Nieuwbouw bij Bevrijdingsmuseum Groesbeek begonnen

GROESBEEK - Drie jaar geleden ontstond het plan en vandaag gaat voor het eerst de schop in de grond. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek gaat uitbreiden en krijgt een compleet nieuwe Erekoepel.

'Ik ben heel erg blij dat het vandaag begonnen is,' reageert directeur Wiel Lenders. De huidige Erekoepel is vanaf vandaag gesloten. Deze zal worden gesloopt en op dezelfde plaats zal er een grotere koepel worden geplaatst, de zogeheten Shaded Dome. Het dak van de nieuwe koepel gaat lijken op de vele parachutes waarmee de Airborne-soldaten in september 1944 landden in het Rijk van Nijmegen.

6,5 miljoen

De nieuwbouw kost in totaal 6,5 miljoen euro, een bedrag dat niet zomaar op tafel lag. 'Dat weet je van tevoren', vertelt Lenders. 'Maar als je bedenkt dat we drie jaar geleden nog geen enkele euro hadden, dan mogen we hier heel blij mee zijn.' De nieuwbouw wordt gefinancierd door onder andere de Provincie Gelderland en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).

Bekijk de bouw

Het huidige museum zal tijdens de nieuwbouw gewoon open blijven. 'We moeten wel met het oog op de inkomsten, maar het is ook heel erg leuk voor de bezoeker. Je kan de nieuwbouw op deze manier van heel dichtbij bekijken.'

De nieuwbouw moet voor de 75-jarige herdenking van Market Garden in september 2019 klaar zijn.