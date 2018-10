En het grappigste, liefste, trouwste huisdier is... jouw huisdier!

Hier smelt je toch van? Janneke van Varenkamp plaatste op onze pagina op Facebook een foto van, hoe kan het ook anders, Sneeuwwitje. Dit konijn is een van de twee die het gezin in Kootwijkerbroek rijk is.

Sneeuwwitje uit Kootwijkerbroek.

Een huisdier dat alles toelaat, zelfs als de assistente van Dr. Pol langskomt. Coco in de Arnhemse wijk Malburgen luistert naar de longen (?) van Cato de kip. Cato heeft ook nog een zus, Brida. 'Het zijn echte knuffelkonten, ze wandelen elke dag gezellig binnen', zegt de 'chef de dierenclinique' (en moeder) Wendy.

Cato de kip wordt onderzocht door Arnhem.

Misha Berendsen-Heimans uit Huissen heeft met afstand 'de mooiste foto' ingestuurd. Of je deze viervoeter nu mooi of lelijk vindt, voor Misha is Indi de liefste hond van de wereld. Indi is een naakthond van 11 jaar. 'Ze heeft geen tanden meer, daarom hangt haar tong eruit', zegt Misha.

Indi, de naakthond zonder tanden.

Dit is een baardagaam. Een baardagaam is een hagedis en deze soort leeft normaal gesproken in de outback van Australië. Maar Evy woont gewoon in Nijmegen, bij Nina Peeters.

Evy, een bardagaam uit Australi√ę.

Teiger viel uit de lucht

Teiger is bijzonder, want waar ze vandaan komt is een bijzonder verhaal. Teiger kwam 14 jaar geleden letterlijk uit de lucht vallen. Mariska de Wilde uit Doetinchem stond in haar tuin toen ze vreemd geluid hoorde. 'En daar lag ze: een klein, nat katje met nog een roze navelstreng', laat Mariska weten. De Doetinchemse voedde Teiger (op) met de hand. En wat maakt dit verhaal nog leuker? Teiger is vandaag ECHT jarig, ze kwam op 4 oktober ter wereld.

Teiger is vandaag echt jarig.

Tandenpoetsen is niet de sterkste kant van deze edele viervoeter, Zeno uit Heelsum. Coby Giskes uit Elst zette deze foto van Zeno op onze Facebook. Zeno houdt van gekke bekken trekken. En van mij natuurlijk', zet Coby.

Zeno uit Heelsum.

Kijk hieronder naar een compilatie van ingezonden filmpjes.

