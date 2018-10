Deel dit artikel:













Bloemen en herinneringen van fans Koos Alberts ook vrijdag bij uitvaart Foto: ANP

HARDERWIJK - Fans die vanavond afscheid nemen van hun geliefde zanger Koos Alberts mogen vlak langs de kist lopen in het uitvaartcentrum in Leusden. De familie vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, nog één keer bij Koos kan zijn. Op dezelfde plek nemen familie en vrienden vrijdag in besloten kring afscheid.

Bloemen en aandenkens die fans donderdagavond neerleggen bij de kist blijven daar vrijdag ook liggen, tijdens de besloten uitvaart. Naar verwachting komen er duizenden mensen naar het crematorium. De openbare bijeenkomst duurt van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens die uren wordt er muziek gedraaid van Alberts. Ook zijn er foto's en beelden van hem te zien. Veel gasten uit de muziek De uitvaart vrijdag is alleen toegankelijk voor mensen die daarvoor een uitnodiging hebben. Onder de gasten zullen veel collega's uit de muziekwereld zijn. Koos Alberts overleed vorige week op 71-jarige leeftijd. Tijdens zijn carriere had hij grote hits zoals 'Ik verscheurde je foto' en 'Zijn 't je ogen'. Een groot deel van zijn leven woonde hij in de gemeente Harderwijk. Daar werd hij in 2000 koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.