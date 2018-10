Wordt de kleiput straks overwoekerd door de duizendknoop?

WINTERSWIJK - Veel vragen in de commissievergadering van Winterswijk over de plannen voor de kleiput. De gemeente wil de afgraving tussen de Vreehorstweg en de Driemarkweg minder diep maken, zodat natuur meer kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Toch is niet iedereen hier blij mee. Sommige mensen maken zich namelijk zorgen over de Japanse duizendknoop die in het zand zit dat de gemeente in de put wil storten.

Groen van de duizendknoop

De wethouder heeft beloofd meer duidelijkheid te geven over de kwaliteit van de grond die gestort moet worden in de kleiput. De gemeente wil onder andere zand verplaatsen vanuit het eigen gronddepot naar de put. Die berg zand ziet inmiddels groen van de Japanse duizendknoop, een woekerplant.

De angst is dat die plant dus wordt meegenomen naar de kleiput. Tijdens de volgende raadsvergadering, aan het einde van deze maand, wordt het onderwerp opnieuw besproken.