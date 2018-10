E5, E10 of B7? Dit moet u weten als u straks gaat tanken

ARNHEM - De aangekondigde naamswijzigingen voor brandstoffen roepen veel vragen op. Vanaf 12 oktober zijn Nederlandse tankstations verplicht nieuwe namen te voeren die door heel Europa gemeengoed zijn: E5, E10 en B7. Dat zal even wennen worden, maar het is bijna onmogelijk om in de problemen te komen.

Euro 98 gaat straks E5 heten en diesel noemen we op termijn B7. Gewone benzine verandert niet van samenstelling, maar alleen van naam. Wie nu zijn auto vol gooit met Euro 95, kan dat blijven doen. Er komt alleen een tweede naam bij te staan: E10. Na verloop van tijd zal de oude naam verdwijnen en blijft alleen E10 over, als iedereen vertrouwd is geraakt met de nieuwe namen.

Vanaf volgend jaar verandert de E10 wél van samenstelling en bevat deze overal 10 procent bio-ethanol. Wie in het bezit is van een auto die dat niet aankan (zo'n één op de tien auto's in Nederland), ziet zich genoodzaakt over te stappen op E5. Een onoverkomelijk obstakel? Nee.

Geen problemen

Ewout Klok is voorzitter van BETA, de belangenvereniging voor zelfstandige tankstations. Hij denkt dat de gemiddelde automobilist geen grote problemen ondervindt van de naamswijziging. Wie gewend is te tanken bij een vertrouwd tankstation, komt volgens hem niet voor verrassingen te staan. 'De slangen worden niet vervangen en hangen straks ook niet ineens op een andere plek', zegt Klok. 'Het krijgt alleen een andere naam.'

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met Ewout Klok:

Vraag: Ik tank altijd Euro 95. Wat tank ik straks?

Nog altijd Euro 95, maar daar komt een naam naast te staan: E10. Die staat afgebeeld op een ronde sticker bij de slang. Aan de samenstelling van de brandstof verandert niets. Dat is pas vanaf volgend jaar het geval.

Vraag: Ik tank altijd Euro 98. Wat tank ik straks?

Ook hier geldt: u blijft gewoon uw vertrouwde Euro 98 tanken. Vanaf 12 oktober ziet u op de pomp bij de slang met Euro 98 ook een sticker met de aanduiding E5. De samenstelling is niet anders dan u gewend bent.

Vraag: Mijn auto rijdt op diesel. Wat moet ik doen?

Niets. U blijft diesel tanken, maar zult binnenkort een vierkante sticker aantreffen bij de pomp. Pakt u de slang waar 'diesel' bij staat en ziet u een vierkante sticker met de code B7, dan zit u altijd goed.

Waarom veranderen de namen dan?

Er komen steeds meer brandstoffen bij. De Europese Unie achtte het dan ook verstandig om de automobilist goed te informeren wat nu wat is. En om te voorkomen dat het over de grens misgaat, krijgen de brandstoffen door heel Europa dezelfde naam. Zo tankt straks niemand verkeerd op vakantie in Spanje, Tsjechië of Polen.

Ik kies altijd voor premium brandstof. Kan ik dat blijven doen?

Ja. Als u gewend bent V-Power, Excellium of Ultimate te tanken, hoeft er voor u niets te veranderen. De slang waarmee u nu uw premium brandstof tankt, kunt u blijven gebruiken. U zult slechts een extra sticker zien die E10 vermeldt.

Mijn auto is al een tikkeltje ouder. Is dat nog belangrijk?

Ja. Vanaf 2020 moet alle benzine 10 procent bijgemengde bio-ethanol bevatten. Voor zo'n tien procent van de auto's in Nederland is die brandstof niet geschikt. Vaak zijn dat auto's van voor het jaar 2000. Erik de Vries van de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) zegt dat eigenaren van zulke auto's zich niet ongerust hoeven te maken.

'Als je auto niet geschikt is om E10 te tanken, dan moet je overstappen op E5. Je moet dan zoeken naar een tankstation waar nog wel de 'oude' brandstof E5 wordt aangeboden. Benzine met een maximale bijmenging van 5 procent bio-ethanol, dus. En die zijn er ongetwijfeld nog volop. Een flink deel van de tankstations blijft dit product gewoon aanbieden.'

'Je kunt het goed vergelijken met lpg', zegt De Vries. 'Een heel klein percentage van de auto's in Nederland rijdt op lpg, en toch bieden tweeduizend tankstations in Nederland nog lpg aan. Dat is bijna de helft van het totale aantal tankstations. Je hoeft straks echt geen zestig kilometer te rijden om E5 te tanken.'

Ik twijfel toch nog. Kan ik het ergens dubbelchecken?

Zeker. Op de website e10check kunt u het merk van uw auto invoeren. U ziet dan precies welke auto's geschikt zijn om vol te gooien met E10. Staat uw auto in de kolom 'Niet geschikt voor E10', dan moet u kiezen voor een andere brandstof. Logischerwijs komt u uit bij E5. En daar zal nog heel lang in voorzien worden.

Weet u het nog altijd niet zeker? Raadpleeg dan de handleiding van de auto of neem contact op met uw dealer of garage.