NEC zonder Van den Berg en Alblas in Almere

NIJMEGEN - NEC speelt morgenavond uit tegen Almere City niet met de gewenste basiself.

Doelman Norbert Alblas ontbreekt vanwege een knieblessure, die hij opliep tegen Go Ahead Eagles. Het is nog onduidelijk hoe lang NEC hem moet missen. Marco van Duin staat daarom onder de lat tegen zijn voormalige club Almere. Op het middenveld is Joey van den Berg er niet bij. Hij liep tegen Go Ahead een scheurtje op in zijn kuit. Mart Dijkstra (foto) is zijn vervanger.

Achterin is Rens van Eijden er weer bij, nadat een knieblessure hem de laatste wedstrijden aan de kant hield. Terry Sanniez verliet vrijdag geblesseerd de training nadat hij ongelukkig ten val kwam. Zijn meespelen tegen Almere City is onzeker. Mocht hij niet inzetbaar zijn, dan staat Guus Joppen waarschijnlijk in de basis.

Vermoedelijke opstelling: Van Duin; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Dijkstra, Achahbar, Overtoom; Okita, Braken, Darri.