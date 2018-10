NEC mag geen averij oplopen bij reünie in Almere

NIJMEGEN - De wedstrijd van NEC vrijdagavond in Almere heeft veel weg van een reünie.

Trainer Jack de Gier keert terug naar de club, waar hij twee-en-een-half jaar veel succes kende als trainer. Daar werkte hij ook met Tom Overtoom en Josef Kvida, die hij meenam naar Nijmegen. Ook Marco van Duin stond onder de lat bij Almere, waar Sven Braken (foto) ook twee jaar in de spits speelde.

Almere is één van de vier ploegen die boven NEC staan samen met Go Ahead, Sparta en Twente. Het is dus zaak voor NEC geen averij op te lopen, om de aansluiting met de top van de eerste divisie te behouden. NEC is als enige ploeg in de competitie nog wel ongeslagen en won alle uitwedstrijden. Vorig seizoen verloor NEC met 3-2 in Almere, waar De Gier toen dus trainer was.