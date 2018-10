Gewonde bij bedrijfsongeval in magazijn Didam

DIDAM - Bij een deurenleverancier aan de Eekhegstraat in Didam is donderdagochtend vroeg een bedrijfsongeval gebeurd.

De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit. Naast de politie en ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse. Het slachtoffer is met onbekend letsel afgevoerd.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De plek van het ongeval - een groot magazijn - is afgesloten. De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, stelt een onderzoek in.