CHE voor twaalfde keer beste hogeschool van Nederland

EDE - De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is voor de twaalfde keer uitgeroepen tot beste middelgrote hogeschool van Nederland. In de Keuzegids Hbo 2019 die donderdag verschijnt, prijkt de Edese hogeschool bovenaan.

De totaalscore zakte van 74,5 naar 70,5, maar alsnog laat de CHE alle andere hogescholen van Nederland achter zich. Van 2004 tot 2011 was de school al acht maal op rij de beste van Nederland. In 2015, 2016 en 2017 kreeg het die eer opnieuw toebedeeld.

Communicatie

Dit keer valt met name de opleiding Communicatie in positieve zin op. Die opleiding is met een score van 78 flink verbeterd ten opzichte van vorig jaar, toen deze nog 70 punten scoorde. De communicatieopleiding mag zich een Topopleiding noemen: de Keuzegids kent dat predicaat toe aan opleidingen met een score van 76 of hoger.

De CHE heeft landsbreed ook de beste opleidingen Bedrijfskunde (74), Human Resource Management (86) en Journalistiek (70) in huis. Vorig jaar bood het nog drie opleidingen met een nummer 1-positie aan. De Keuzegids bevat een overzicht van 1170 hbo-opleidingen in Nederland. Ook geeft de gids een overzicht in kans op werk en startsalaris en worden de opleidingen kwalitatief vergeleken.

Groot compliment

In Ede is men verguld met de hoge waardering in de Keuzegids. Voorzitter van het CvB Harmen van Wijnen licht de opleidingen Communicatie en Journalistiek eruit: 'Er is afgelopen jaren door collega’s van deze twee opleidingen hard gewerkt aan onderwijsontwikkeling om te blijven aansluiten bij de eisen van werkveld en studenten. Dat dat nu terug te zien is in student- en expertwaardering is een groot compliment voor hen. Dat compliment geldt overigens ook voor de studenten, goed onderwijs maak je samen.'