Minister Grapperhaus op werkbezoek in Putten Foto: Johan Wakker

PUTTEN - Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is woensdag voor een werkbezoek in Putten geweest. Dat schrijft wijkagent Johan Wakker op Twitter. De minister was daar om kennis te nemen van het Project Ariadne. Doel van het project is om de misstanden op vakantieparken in Gelderland tegengaan.

Soms worden parken oneigenlijk gebruikt voor permanente bewoning en langdurige huisvesting van arbeidsmigranten. Een speciaal team helpt bij de handhaving en het in beeld krijgen van de parken. Wie zit er op een park, wat gebeurt er, welke eventuele problemen spelen er? Ervaringen met het project Wijkagent Wakker heeft samen met medewerkers van de gemeente Putten de minister een rondleiding gegeven op een van de campings. Daar hebben ze de minister vertelt over hun ervaringen met Project Ariadne.