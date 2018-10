Distributiecentrum EMTÉ sluit deuren: banen op de tocht

PUTTEN - Het distributiecentrum van de EMTÉ in Putten sluit volgend jaar de deuren. De activiteiten van het centrum passen niet meer in de toekomstplannen van Jumbo en Coop. Die ketens hebben EMTÉ overgenomen.

Het is volgens het bedrijf niet uit te sluiten dat er mensen hun baan verliezen. Ook in Kapelle en Enschede sluiten een distributiecentrum en een vleesverwerkingsfabriek. In totaal werken er bij die drie locaties 430 mensen.

De supermarktketen schrijft dat het maximaal zal inzetten om de werknemers van werk naar werk te begeleiden.