Nijmegen blijft boetes uitdelen: wethouder vindt bord 'duidelijk genoeg'

NIJMEGEN - Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) vindt de borden op de Griftdijk duidelijk genoeg. De weg in Nijmegen-Noord heeft een zogenoemde 'knip' gekregen. Op de bebording was veel kritiek.

'De tekst is veel te lang. Als ik er langs rij, heb ik de helft van de tekst pas gelezen', werd er tijdens de politieke avond in Nijmegen geroepen. Toch krijgen bestuurders die de fout ingaan sinds 1 oktober een boete van 140 euro. VVD en Voor Nijmegen stelden dan ook vragen. 'Zorg eerst dat de situatie duidelijk is en ga dan over tot het geven van boetes', betoogt VVD'er Maarten Bakker.

'Nieuwe verkeerssituaties altijd lastig'

De wethouder moet ondertussen niets van uitstellen weten. Automobilisten gaan sinds maandag gewoon op de bon en dat blijft zo. 'Het is niet in een oogopslag duidelijk maar dat zijn nieuwe verkeerssituaties nooit', vertelt Tiemens. Ze zegt dat ook het Openbaar Ministerie de situatie duidelijk genoeg vindt om over te gaan op beboeting.

Automobilisten mogen in de spitsuren niet meer over het stuk Griftdijk rijden. De weg was een veelgebruikte sluiproute voor het verkeer van en naar Nijmegen. Bewoners in de wijk hadden daardoor last van de verkeersdrukte. De gemeente besloot in te grijpen met een knip en de daarbij horende borden.

Evaluatie op komst

Binnen een paar maanden moet de situatie op de Griftdijk worden geëvalueerd. Tiemens verwacht dat het nog 'finetunen' zal worden. Zo kan ze zich voorstellen dat het aantal ontheffingen mogelijk wordt uitgebreid. Wijkbewoners konden voor een paar euro een ontheffing aanvragen. Verschillende bewoners uit de nabije omgeving klaagden over het feit dat zij geen recht hadden op een ontheffing.