Bekende Nederlanders in Club van 35 van de Zevenheuvelenloop Dolf Jansen. Foto: ANP

NIJMEGEN - Abdelkader Benali, Dolf Jansen en Emile Roemer zitten in de Club van 35 van de Zevenheuvelenloop. Deze club met min of meer bekende Nederlanders is in het leven geroepen om de 35e editie van de hardloopwedstrijd te vieren. De leden treden op als ambassadeur van de herfstklassieker.

Dolf Jansen en Emile Roemer zijn fervente hardlopers. Ook Tweede Kamerlid Rob Jetten, toploper Joshua Cheptegei en voormalig wereldtopper Haile Gebrselassie hebben zich aangesloten bij de club. De Zevenheuvelenloop wordt dit jaar op 18 november gehouden. De hardloopwedstrijd is dit jaar live te volgen bij Omroep Gelderland.