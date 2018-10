'Je vertrouwt niemand meer', vrouw (93) slachtoffer van babbeltruc

Ze doet haar verhaal in Bureau GLD. De vrouw is slachtoffer geworden van een babbeltruc. De dader komt in de woning aan de Loolaan in Apeldoorn binnen met de smoes dat hij komt voor een goed doel. Een doel waar de vrouw in het verleden aan gegeven heeft.

Uiteindelijk weet hij naar binnen te komen en haar portemonnee mee te grissen. Haar vertrouwen in de mens is weg. 'Ik heb in niemand meer vertrouwen. Als ze nu beneden staan, vraag ik ze het hemd van het gat om te weten te komen wat ze komen doen. Ik laat niemand meer binnen, als het niet bekend is.'

Omroep Gelderland was woensdag bij een voorlichtingsdag over de babbeltruc. Tijdens de bijeenkomst in Groenlo werden drie sketches gespeeld door toneelvereniging Tof Volk uit Vragender. 'Een mevrouw die een pakketje aanneemt terwijl ze geen pakketje verwacht, een handtekening zet en met de pinpas verzendkosten betaald. Daarna wordt haar pasje omgewisseld en is dus ook zij de dupe van een babbeltruc.

De voorlichtingsdagen zijn vooralsnog alleen in de gemeente Oost Gelre. De politie wil kijken of er ook in Aalten, Winterswijk en Berkelland middagen georganiseerd kunnen worden.