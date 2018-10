'Meer dan twintig hennepkwekerijen': OM eist jarenlange celstraffen tegen wietbende

ARNHEM - Twintig hennepkwekerijen, met soms tot wel 3200 planten. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen een 53-jarige man uit Arnhem, een 42-jarige man uit Arnhem moet als het aan het OM ligt zes jaar brommen.

De twee Arnhemmers - en een 49-jarige man uit Spanje - worden verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Het geld dat met de hennepteelt werd verdiend, werd geïnvesteerd in onroerend goed in onder meer Turkije en Brazilië. In Arnhem, Oosterbeek en Deventer zouden de mannen vijftien kwekerijen hebben gerund.

'Deze organisatie scoort op vrijwel alle punten in de eredivisie van de criminaliteit. Enkel op het thema geweld kan het ernstiger', aldus de officier van justitie. In de zaak staan later deze maand nog negentien verdachten voor de rechter.

In 2014 werden bij de doorzoekingen 275 politiemensen gebruikt.