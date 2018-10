Solliciteren? Vanaf morgen vacature commissaris online

ARNHEM - Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft vandaag de profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koning van Gelderland in ontvangst genomen. De Provinciale Staten stemden in een speciale vergadering over de profielschets.

Twee amendementen van de Partij voor de Dieren hebben het niet gehaald. De Partij voor de Dieren wil bij gelijke geschiktheid een vrouw, maar daarvoor was geen meerderheid. Ook de toevoeging dat de nieuwe commissaris er ook voor de dieren moet zijn, kreeg geen meerderheid.

Niet Pechtold

De PVV vroeg in een motie op voorhand al om het afwijzen van Alexander Pechtold, mocht deze benoemd worden. Volgens fractievoorzitter Marjolein Faber is het een illusie om te denken dat Provinciale Staten iets te zeggen hebben over de benoeming. 'Het is een onderdeel van de Haagse baantjescarroussel', zegt ze. De PVV wil ook geen zitting nemen in de vertrouwenscommissie. 'Weglopen voor je verantwoordelijkheid', vindt fractievoorzitter Peter Kerris van de PvdA.

Gelderlanders mochten ook meepraten over waaraan de nieuwe commissaris moet voldoen. Aan de enquête hebben ongeveer 500 mensen meegedaan. De mensen die gereageerd hebben geven vooral aan dat ze graag een vrouwelijke commissaris willen. Daarnaast moet de nieuwe commissaris uit Gelderland komen en een boegbeeld voor de provincie zijn.

Tot nu toe 16 commissarissen

Sinds 1814 heeft Gelderland zestien commissarissen gehad. Tot 1848 wees de Koning de commissaris direct aan. Daarna deed de regering dat. Provinciale Staten mogen sinds de jaren tachtig meepraten.

De huidige commissaris Clemens Cornielje is 13,5 jaar in functie geweest. Hij stopt per 1 februari 2019. De vacature van Commissaris van de Koning van Gelderland komt op 4 oktober in de Staatscourant te staan.