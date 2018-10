Wageningen saneert vervuilde tuinen: 'Liet mijn kind liever niet in de tuin spelen'

De grond is er waarschijnlijk in de jaren '80 gestort. Waar het vandaan komt en hoe de grond vervuild is geraakt is niet met zekerheid te stellen. Buurtbewoners vermoeden dat het weggehaald is bij de gasfabriek in de buurt.



Duidelijk is wel dat er PAK's en lood in de grond zit. Bij hoge concentraties is die kankerverwekkend en lood kan ook een negatieve impact hebben op het IQ van kinderen. 'Ik liet mijn dochtertje van drie liever niet meer in de tuin spelen.' Mechteld is blij dat de grond nu gesaneerd wordt.

Ook de wethouder kijkt tevreden toe hoe de graafmachine alles tot op een meter afgraaft. 'Het is fijn, maar vooral voor de mensen die hier wonen. Het was al veilig, maar nu kunnen ze hier ook met een veilig gevoel wonen.'

De hele operatie duurt tot het einde van de maand. De mensen krijgen een vergoeding van 6 euro per vierkante meter om de tuin weer in te richten. 'Ik ga er lekker in moestuinen,' Zegt Mechteld. 'Maar wel met kweekbakken, zo weet ik helemaal zeker dat het veilig is.'