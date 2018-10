Straks tank je geen Euro95 of Diesel meer, er komen nieuwe namen aan de pomp

ARNHEM - Automobilisten krijgen aan de pomp te maken met nieuwe namen voor hun benzine. Vanaf volgende week vrijdag zijn tankstations verplicht nieuwe etiketten te plaatsen, waarbij Euro95 voortaan E10 gaat heten, Euro98 de naam E5 krijgt en Diesel wordt B7.

De wit-zwarte labels zijn de hele Europese Unie hetzelfde en moeten een einde maken aan verwarring bij het tanken over de grens. Dit is met name handig voor Gelderlanders die regelmatig tanken in Duitsland.

De verschillende soorten brandstof zijn binnen het labelsysteem te herkennen aan hun vorm. Zo zijn alle labels voor benzine rond, met een E en een cijfer die het ethanolgehalte aangeven. De symbolen voor diesel zijn vierkant en gasachtige brandstoffen als lpg en waterstof krijgen een ruit.

Om verwarring onder automobilisten te voorkomen start de overheid een informatiecampagne.

Brandstofstickers benzine

Brandstofstickers diesel

Brandstofstickers gas