Arbeidsmigranten wonen in onveilige kelders: Ede grijpt in

EDE - De omgevingsdienst van de gemeente Ede heeft zeven kamers van arbeidsmigranten gesloten. De bewoners mogen het pand niet meer in. De kamers zaten in een kelder.

Volgens de gemeente Ede was er geen veilige en gezonde huisvesting. Onder meer de ventilatie, de rookmelders en de vluchtwegen waren niet in orde. Ook was er onvoldoende daglicht.

In de zeven kamers woonden elf arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten zijn door hun werkgever ergens ander ondergebracht. 'Werkgevers en verhuurders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige en gezonde huisvesting. Daar was in dit geval duidelijk geen sprake van', aldus de wethouder op de site van de gemeente.