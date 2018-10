Deel dit artikel:













Aaihonden bieden troost aan ouderen met dementie Foto: Pixabay

EPE - Ze geven afleiding, troost en verlichten soms zelfs de verzorging. Bij woonzorgcentrum de Klaarbeek in Epe vervullen dieren een belangrijke rol. Wekelijks komen aaihonden langs en de viervoeters worden ook ingezet voor therapie met sommige bewoners. En hoewel we normaal gesproken op dierendag de dieren in het zonnetje zetten, is het donderdag voor de honden in het zorgcentrum gewoon een werkdag.

Monique Crediet van Viattence werkt al 15 jaar met honden die worden ingezet in verschillende zorgcentra. Het begon als een initiatief met een klein groepje mensen en is inmiddels uitgegroeid tot een echt vak. Positieve uitwerking Aaihonden komen wekelijks langs in het zorgcentrum in Epe. 'Ze hebben een positieve uitwerking op de bewoners', zegt Monique. De aaihonden knuffelen met bewoners, zorgen voor afleiding en aanraking en geven de bewoners een goed gevoel, is de gedachte. 'Er komt een hormoon vrij dat ervoor zorgt dat mensen zich prettig voelen.' Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Nicolien Uwland, psycholoog bij het zorgcentrum: Therapiehonden Los van de aaihonden zijn er ook honden die op individueel niveau mensen kunnen helpen. 'Dat zijn de therapiehonden', legt Monique uit. 'Daarbij gaat het om cliënten die angstig, agressief of bijvoorbeeld eenzaam zijn. Vaak mensen die veel hebben meegemaakt in hun leven.' Zo zijn er volgens haar mensen met wie je geen contact kunt krijgen, maar die helemaal opbloeien en beginnen te praten tegen een hond. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52