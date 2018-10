Deel dit artikel:













A1 weer vrij na ongeluk met meerdere voertuigen Foto: Rijkswaterstaat

WILP - De A1 bij Voorst is weer open. Eerder gebeurde daar een ongeluk met meerdere voertuigen en ging de weg dicht. Inmiddels zijn de voertuigen verplaatst naar de vluchtstrook en is de rijbaan weer open. Er is nog wel een rijstrook dicht.

Het verkeer vanuit Apeldoorn naar Hengelo staat nog wel vast. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.