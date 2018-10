Staten wil Geofort helpen met ruim drie ton

HERWIJNEN - Het Geofort in Herwijnen krijgt geld om financiële problemen op te lossen. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen het museumfort 337.000 euro geven. Het museum is in vijf jaar tijd zo hard gegroeid dat het ten onder dreigt te gaan aan het eigen succes.

Het Geofort, dat pas sinds 2012 als museum open is voor publiek, is in vijf jaar tijd gegroeid naar een museum met 100.000 bezoekers per jaar. Daarmee hoort het bij de vijf meest bezochte musea van Gelderland.

Omdat het zo snel is gegroeid, is de infrastructuur daar niet op berekend. Er is hard geld nodig om de stroomvoorziening aan te passen, te zorgen voor betere wifi en het gebouw heeft wat aanpassingen nodig om de brandveiligheid op orde te krijgen voor grotere groepen. Dat moet nog dit jaar gebeuren.

Buitengebied, dus aanleggen stroom is kostbaar

Daarnaast is het museum niet op het riool aangesloten, maar heeft het een helofietenfilter. Dat filter is berekend op 80.000 bezoekers en moet worden aangepast. 'Omdat we in het buitengebied zitten, zijn dingen als het aanpassen van de stroomvoorziening, internet, of de afvoer voor de wc's erg kostbaar', licht directeur Willemijn Simon van Leeuwen toe.

Gedeputeerde Staten willen het museum alleen voor de komende twee jaar subsidiëren. Daarmee moet het Geofort uitgroeien tot een professionele organisatie. Simon van Leeuwen: 'Dat moet de komende twee jaar lukken. We willen nu niet te hard groeien. Misschien dat we in zes jaar tijd nog kunnen groeien naar 150.000 bezoekers per jaar. Dat zou mooi zijn'.

Meer leerlingen naar technische studie

Het museum trekt veel leerlingen. Nu zijn dat er 12.000 omdat er niet meer plek is. Met het geld kunnen in de toekomst meer onderwijspaviljoens worden gebouwd en is er meer plek. Simon van Leeuwen: 'We hebben aanvragen van 20.000 leerlingen. Het zou mooi zijn als we die allemaal kunnen komen. We moeten ook het doel van het Geofort voor ogen houden: meer leerlingen enthousiast maken voor een technische studie.'

Provinciale Staten moeten nog stemmen over dit voorstel. Dat doen ze op 14 november.