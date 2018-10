Deel dit artikel:













Drie keer vernield: geen nieuwe verkeerslichten bij wegwerkzaamheden Groesbeek Foto: Pixabay

GROESBEEK - Voor de derde keer in een week zijn de verkeerslichten bij wegwerkzaamheden in Groesbeek vernield. De gemeente is het zat en zet geen nieuwe neer. De verkeerslichten regelden het verkeer tijdens werkzaamheden op de Herwendaalseweg.

Geschreven door Jenda Terpstra

Afgelopen weekend werden de kabels van de verkeerslichten twee keer doorgeknipt. Vorige week gebeurde dit ook al. De gemeente heeft besloten geen nieuwe verkeerslichten te plaatsen. Volgens een woordvoerder is dat te duur. De verkeerslichten waren nodig omdat nutsbedrijven Liander en Vitens bezig zijn verouderde kabels en leidingen te vervangen. Een deel van de weg is daardoor afgesloten, waardoor automobilisten om de beurt over de enige baan werden geleid. Nu de verkeerslichten er niet meer staan is de wegafzetting verkort en moeten weggebruikers zelf goed kijken of ze door kunnen rijden. Projectleider baalt Projectleider van de gemeente Pieter van Velp baalt van de situatie. 'Verkeerslichten dienen voor de veiligheid van weggebruikers, maar ook voor die van de medewerkers. Aan de weg moet veilig kunnen worden gewerkt. Daar moeten automobilisten begrip voor hebben.' Wie de vernielingen heeft aangericht en waarom is niet bekend. De gemeente heeft aangifte gedaan. Nog meer werkzaamheden De vernieling kan de komende maanden overigens voor verdere problemen zorgen: het vervangen van de kabels en leidingen behoren slechts tot de voorbereidende werkzaamheden. De nutsbedrijven zijn hier eind oktober mee klaar. Daarna wordt de gehele Herwendaalseweg opnieuw ingericht. Er komt een fietspad, nieuwe verlichting en er worden meer bomen geplant. Ook het asfalt en alle tegels worden vervangen en de huisaansluitingen van de riolering worden vernieuwd. De gemeente en de nutsbedrijven overleggen hoe ze de veiligheid dan gaan regelen. De vernielingen van de afgelopen week spelen daarin wel een rol, zegt Van Velp. 'Als een verkeerslicht plaatsen geen optie is, moeten we misschien de hele weg afsluiten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dat kost de weggebruiker nog meer tijd.'