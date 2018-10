Nog één keer naar Koos Alberts; veel fans verwacht bij afscheid

HARDERWIJK - De verwachting is dat veel fans donderdag afscheid komen nemen van Koos Alberts. De volkszanger uit Harderwijk overleed vorige week op 71-jarige leeftijd. In het crematorium Amersfoort in Leusden kan iedereen tussen 18.00 en 20.00 uur langs de kist van Alberts lopen.

'Koos hield van zijn fans en de mensen om hem heen. Daarom willen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid van hem te nemen.' Dat meldden de nabestaanden van Alberts eerder in een rouwadvertentie.

Achter Koos aan

Marie Bello uit Eerbeek is fan van het eerste uur. Zij gaat vandaag samen met Thea Zomer uit Brummen naar Amersfoort om afscheid te nemen. Marie weet nog goed toen ze Koos voor het eerst zag optreden. 'Dat was in Loenen in discotheek de Vrijenberg. We waren gelijk fan en reden soms zelfs achter hem aan, van het ene naar het andere optreden. Ook gingen we in Hierden (bij Harderwijk) naar het voetbal kijken, want daar voetbalde Koos vroeger.'

Marie vindt het fijn dat fans afscheid kunnen nemen van hun idool. Tegelijkertijd respecteert zij ook het privéleven van de familie. 'Zo'n openbaar afscheid is super voor de fans, maar verder ben ik nooit bij hem thuis geweest. Hoeft ook niet, privé is privé', aldus de Eerbeekse.

Haar mooiste herinnering aan Koos wil ze ook nog wel even delen: 'Dat was het concert toen hij na het ongeluk weer terugkwam. De fans hebben toen geld ingezameld en voor hem een gouden microfoon gekocht. Mijn lievelingsnummers zijn Ameland, en het nummer Enkele reis. Die nummers pakken me gewoon'.

Eerste gouden plaat

Componist en tekstschrijver Emile Hartkamp kijkt met een warm gevoel terug op Koos Alberts: 'Vanaf 1991 ben ik met hem aan de gang gegaan. Weet je, hij was de eerste artiest met naam die mij vroeg om voor hem te schrijven. Hij zei: ik vind je liedjes leuk en zo is het begonnen'.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Emile Hartkamp:

Dat resulteerde in de elpee Zolang je van geluk kunt dromen. Dat leverde ook meteen de eerste gouden plaat op, die nog steeds bij Hartkamp in de studio hangt.

Hartkamp heeft Alberts zelf voor het laatst gezien, voordat de zanger naar het ziekenhuis ging. 'Dat is aan de ene kant jammer, maar ik hou ook graag het beeld vast van die tijd.'

Vrijdag is Hartkamp bij de uitvaart van Koos Alberts. Die is alleen toegankelijk voor genodigden. Naar verwachting zijn daar veel zangers van het levenslied bij en andere artiesten.