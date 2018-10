Probleem voor Nijmeegse proef gereguleerde wietteelt: de Duitsers

NIJMEGEN - Nijmeegse coffeeshophouders waren in eerste instantie enthousiast over een proef met gereguleerde wietteelt. In een brief aan de Nijmeegse gemeenteraad komen ze daar nu deels op terug. Ze voorspellen problemen door gestelde eisen van het Rijk.

De grootste kritiek is er op het 'ingezetenencriterium'. Dat criterium bepaalt dat buitenlandse drugstoeristen niet welkom zijn in Nederlandse coffeeshops. In de meeste gemeenten wordt dat criterium op dit moment niet gehandhaafd, er geldt dan een gedoogbeleid. Zo kunnen drugstoeristen in Amsterdam, Rotterdam of Nijmegen dus gewoon softdrugs kopen. Maar wil Nijmegen meedoen aan de proef met gereguleerde wietteelt, dan moet het criterium weer actief worden gehandhaafd. Dat is tegen het zere been van de coffeeshophouders. Veel klanten komen immers uit Duitsland.

'Extra impuls illegale markt'

'De gemeente Nijmegen doet er in de ogen van de coffeeshophouders verstandig aan alleen mee te werken aan het experiment als het huidige handhavingsbeleid niet hoeft te worden gewijzigd. Dat zal de georganiseerde criminaliteit naar verwachting in de portemonnee voelen. Door de grensbewoners van Nijmegen niet uit de coffeeshops te weren, wordt voorkomen dat de illegale markt een extra financiële impuls krijgt', schrijven de coffeeshophouders in de brief.

Steden als Amsterdam en Rotterdam hoeven het criterium niet te handhaven als ze mee willen doen aan de landelijke proef. 'Amsterdam kent geen landsgrens, maar grenst wel aan een internationale luchthaven. Daarnaast is Amsterdam met zijn haven in het stadscentrum ook een populaire bestemming voor cruises', valt er te lezen. Volgens de coffeeshophouders is het dan ook 'niet uit te leggen'.

'Coffeeshop is geen McDonald's'

Naast de kritiek op het criterium zijn er meer vragen. Zo mogen er bij een eventuele proef maar vijftien soorten wiet op het menu staan. Klanten zijn daardoor sneller aangewezen op het illegale circuit, zo denken de coffeeshops. 'Dat speciale wietje dat alleen op hun menukaart staat en een eigen groep bezoekers aantrekt verdwijnt van de kaart', zeggen ze.

Ook de hasj is een probleem: 'Een deel van de coffeeshopbezoekers koopt buitenlandse hasj. Deze groep consumenten kan daarvoor niet meer terecht in coffeeshops die deelnemen aan het experiment.' Veel klanten zitten niet te wachten op Nederhasj, blijkt ook uit een analyse van het Trimbos Instituut. Coffeeshophouders vrezen een eenheidsworst en benadrukken: 'een coffeeshop is geen McDonald's.'

De Nijmeegse fractie van GroenLinks heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. 'We juichen stappen naar een experiment met het reguleren wietteelt van harte toe. De kwaliteit van softdrugs wordt controleerbaar en het helpt om criminaliteit te bestrijden en onveilige situaties met illegale kwekerijen tegen te gaan', zegt raadslid Marieke Smit. Ze wil echter wel dat er 'realistische voorwaarden' worden gecreëerd voor deelnemende coffeeshops.

Burgemeester Amsterdam reageert

Ook de coffeeshops hopen op betere voorwaarden om in de nabije toekomst deel te kunnen nemen aan de proef. Het Nijmeegse college heeft nog niet gereageerd op de kritiek. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stuurde eerder al een brief naar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Ook in de hoofdstad willen ze soepelere regels.

Het idee is dat de proef straks in maximaal tien gemeenten mag starten. Er wordt dan vier jaar geëxperimenteerd met een afbouwfase van zes maanden.

