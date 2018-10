Proef: ambulances voor verwarde mensen

SILVOLDE - Per 1 december gaan er in de Achterhoek en de Veluwe speciale ambulances rijden voor verwarde mensen. Het gaat om een proef. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de zorg van deze mensen.

Bij melding van een verward persoon wordt nu de politie gealarmeerd. Echter vindt de politie dat dit niet tot zijn taken behoort. Straks zouden agenten minder snel moeten worden ingezet, want in de speciale ambulances werken mensen die met verwarde personen kunnen omgaan.

De burgemeester van Oude IJsselstreek Otwin van Dijk is regionaal bestuurlijk voorzitter van de aanpak voor verwarde personen. Hij trekt de kar van het project.



Landelijk gezien is het aantal verwarde personen hoog. Het omgaan met hen, in hoeverre zij thuis kunnen wonen of onder begeleiding en toezicht moeten staan, is maatschappelijk en op politiek niveau steeds vaker onderwerp van discussie.