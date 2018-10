Deel dit artikel:













'Een engel redde ons leven' Piet Edelman tekende zijn oorlogsherinneringen

ELSPEET - De oorlog heeft zoveel indruk gemaakt op de 83-jarige Piet Edelman, dat hij de herinneringen nooit heeft kunnen loslaten. De Elspeter maakte in de Tweede Wereldoorlog verschillende bombardementen mee, in Rotterdam en Schiedam. Op wonderlijke wijze overleefde de familie Edelman een bombardement op hun huis. Een engel zou hebben verteld op welke plek in het huis ze veilig waren en moesten gaan schuilen.

Aan zijn vader beloofde de toen 6-jarige Piet dat hij aan niemand zou vertellen dat een engel hen het leven redde. Ze zouden hem toch niet geloven. Maar de herinneringen bleven. Ook toen ze na de oorlog naar Elspeet verhuisden. In de hoop daar meer rust te vinden.



Piet Edelman bleef tot aan hun dood bij zijn ouders wonen. Toen hij alleen achterbleef, besloot hij dat het tijd werd zijn oorlogsherinneringen toch te delen. Hij begon te tekenen, vanuit het niets. Tien jaar lang tekende hij in alle eenzaamheid dat wat hij heeft meegemaakt. Hij blijkt een fotografisch geheugen te hebben. Tijd om te eten en drinken gunt hij zichzelf bijna niet. Hij leeft op Brinta, melk en bananen.



Zijn eenzaamheid wordt doorbroken toen zorgzame dorpsgenoten zich om hem bekommerden. Het huis wordt opgeknapt, ze brengen hem warme maaltijden, en zorgen ervoor dat zijn tekeningen en verhalen gebundeld worden. Het unieke boek Hemelse wacht voor dag en nacht verscheen een paar jaar geleden. En ook al heeft de heer Edelman daarin zijn verhaal verteld, zijn oorlog blijft. Bekijk hier de aflevering 'Getekend' met Piet Edelman uit de korte filmserie Met uitsterven bedreigd. Hieronder een fragment uit 'Getekend'.

