Bewoners zeer teleurgesteld in 'niet-handhavende wethouder'

NIJMEGEN - Bewoners van de professorenbuurt in Nijmegen zijn zeer teleurgesteld in wethouder Tiemens. Dat zeggen zij na een gesprek dat ze afgelopen maandag hadden met de wethouder. Tiemens gaf aan voorlopig niet te zullen handhaven bij vijftien illegaal 'verkamerde' panden omdat er onvoldoende capaciteit is.

De bewoners van de professorenbuurt vinden dat een te groot deel van de huizen 'verkamerd' is, dat wil zeggen: opgedeeld in kamers voor verhuur aan bijvoorbeeld studenten. Hierdoor verandert de buurt volgens hen sterk. 'Als het zo doorgaat wonen we binnenkort op een campus', verzuchtte één van hen onlangs.

Sinds juli strengere regels

Eind vorig jaar kwam het gemeentebestuur met nieuw beleid. De illegale verhuurders konden zich tot 1 juli dit jaar melden en zouden dan beoordeeld worden volgens de oude regels. Daarna gelden er nieuwe en strengere regels.

Zo moet er onder meer een vergunning worden aangevraagd vanaf drie kamerbewoners, voorheen was dat vanaf vijf. Huizen met een WOZ-waarde onder de €180.000 mogen überhaupt niet verkamerd worden om ze te behouden voor de onderkant van de kopersmarkt.

'Alsof politie niet naar inbraak komt omdat andere straten prioriteit hebben'

De bewoners hebben een lijst van de controlerende omgevingsdienst waaruit blijkt dat er vijftien illegaal verhuurde panden in hun buurt zijn. Maar in een gesprek met de wethouder deed zij geen enkele toezegging dat zij hierop gaat handhaven. Volgens de wethouder ligt de prioriteit voorlopig bij straten in de populaire studentenbuurten Bottendaal en Altrade.

Ralf Nieuwenhuijsen van bewonersplatform Kamerbreed begrijpt hier niets van. 'Dat is zoiets als naar de politie bellen dat er in je straat wordt ingebroken, maar er komt niemand omdat de prioriteit bij andere straten ligt.'

'Geen zand in de raderen strooien'

De wethouder liet de bewoners weten niet anders te kunnen, omdat er te weinig budget is om overal te handhaven. Alleen als de brandveiligheid in het geding is zou een melding opgepikt worden. Daarop stelde Ralf Nieuwenhuijsen om dan maar te vragen naar de brandveiligheid bij de 400 vermeende illegale panden. Maar de wethouder noemde dat in het persoonlijke gesprek 'zand in de raderen strooien.'

In juli volgens college nog geen handhavingsprobleem

Stadspartij DNF snapt niets van de antwoorden van de wethouder omdat de wethouder op 10 juli desgevraagd nog antwoordde dat er geen handhavingsprobleem is bij de omgevingsdienst die de illegale panden moet controleren.

Het college antwoordde toen: 'Nee, wij voorzagen extra aanvragen en bij de Stadsbegroting 2017 heeft de raad voor het jaar 2017 € 70.000 extra voor deze taak begroot en voor de jaren er na € 50.000. Daarnaast zijn de leges van een omzettingsvergunning verhoogd van € 400 naar € 822. De hausse aan aanvragen voor omzettingsvergunningen in de eerste helft van 2018 leidt tot een overschrijding van ongeveer vier ton op de kosten die we aan de ORDN vergoeden. Deze overschrijding kunnen we dekken uit extra inkomsten uit leges voor deze aanvragen.'

DNF: 'stop voorlopig met kamerverhuur!'

Dat de extra aanvragen gedekt kunnen worden uit de verhoogde leges bestrijdt DNF. Volgens hen zijn de kosten voor een vergunningaanvraag in het gunstigste geval €2.052,- oplopend tot € 3.020,- De partij noemt het 'strijdig met het Nijmeegse beleid waarbij de gemeentelijke producten en diensten in beginsel kostendekkend in rekening worden gebracht' en wil dat het college met een kostendekkende prijs komt voor vergunnigaanvragers.

DNF wil dat de gemeente voorlopig geen nieuwe aanvragen voor kamerverhuur aanneemt. John Brom (DNF): 'De gemeente kan de regels namelijk niet handhaven en kan de inwoners dus geen rechtszekerheid bieden. Als je moe bent van het autorijden moet je ook pas op de plaats maken. De gemeente moet eerst maar eens orde op zaken stellen.'

