'Klachten over oefening Defensie op Veluwe vallen mee'

APELDOORN - De grote oefening van Defensie op de Veluwe heeft nog relatief weinig klachten opgeleverd. Dat zegt een woordvoerder van de Luchtmacht. Er kwamen tot nog toe 29 klachten binnen.

Falcon Autumn heet de oefening en het is de grootste exercitie van het jaar. Er doen zo'n twintig helikopters, een paar jachtvliegtuigen, twee transportvliegtuigen en 2200 militairen aan mee.

Luister hier naar de woordvoerder van de Luchtmacht:

De helikopters landen op verschillende plekken en vliegen ook heel laag over.

Bijna 30 meldingen is minder dan bij een vergelijkbare oefening eerder in de Achterhoek. Toen dienden 54 mensen een claim in bij Defensie, onder meer omdat koeien minder melk gaven door de stress.

Er zijn inmiddels veertig schadevergoedingen uitgekeerd.

