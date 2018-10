Stroom gaat van de huizen om lantarenpalen te maken

TIEL - Al weken brandt er in Tiel geen straatverlichting in de buurt van het Sterrebos en een deel van de Nieuwe Tielseweg. Liander gaat het euvel verhelpen, maar dat gaat wel consequenties hebben.

Rond de 50 huishoudens en bedrijven komen volgende week een dag zonder stroom te zitten. Liander heeft een brief gestuurd aan de betrokkenen. In de brief staat dat donderdag 11 oktober tussen 9.00 en 15.00 uur de stroom van de huizen gaat. Dat moet gebeuren om metingen te kunnen doen aan de kabels.

Een woordvoerder van Liander laat weten dat het probleem waarschijnlijk het gevolg is van een kabelbreuk. Om die breuk te vinden en te repareren moet de stroom van het netwerk in de buurt. De woordvoerder verwacht dat de stroomonderbreking niet zo lang zal duren als in de brief staat aangegeven. 'We nemen altijd een ruime marge' zegt de woordvoerder.

In de brief worden de bewoners voorbereid op de stroomuitval. Zo wordt de tip gegeven koelkast en diepvriezer zo veel mogelijk dicht te houden. Ook heeft de stroomonderbreking gevolgen voor veel alarminstallaties, CV ketels, internet- en telefoongebruik.