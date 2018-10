Deel dit artikel:













Huissenaar aan de haal met honderden stenen Foto: Politie

HUISSEN - Een 38-jarige Huissenaar kwam dinsdagavond van een koude kermis thuis toen hij in zijn woonplaats stenen probeerde te stelen. Agenten hielden hem aan. De man had honderden gestolen stenen in bezit.

Een getuige zag dat de man met stenen in de weer was bij werkzaamheden op de Wagenweg in Huissen. Omdat de man vermoedelijk geen stratenmaker was, ging de politie op onderzoek uit. Dat leidde uiteindelijk naar de partij gestolen stenen. De Huissenaar is aangehouden en de stenen zijn in beslag genomen. De officier van justitie bekijkt de zaak verder. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52