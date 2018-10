Brand in woning boven restaurant in Bennekom

BENNEKOM - In een woning boven café-restaurant Het Oude Postkantoor in Bennekom woedde woensdagmiddag brand. Boven het etablissement aan de Dorpsstraat zitten meerdere woningen.

Een voorbijganger zag rond 12.15 uur rook uit het bovenste raam komen en seinde de hulpdiensten in. Daarna doorzochten brandweermensen de kamers één voor één.

Of het restaurant schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld vanwege bluswerkzaamheden, is niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.