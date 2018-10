'Mijn veiligheidsgevoel is afgepakt', meisje (17) doet verhaal na straatroof

Uiteindelijk slaat de dader op de vlucht omdat er iemand aankomt. Het meisje heeft geen grote verwondingen, ook haar spullen zijn intact. Maar dat veiligheidsgevoel is ze kwijt. 'Ik woon hier al mijn hele leven en heb nooit het idee gehad dat ik me onveilig moet voelen of dat ik extra alert zou moeten zijn. Dat is nu op elke straathoek wel het geval.'

Ze kwam terug van haar werk bij een hotel en fietste bij de Pomona in Wageningen. Volgend jaar gaat ze studeren en ze denkt dat de straatroof ook dan nog effect op haar zal hebben. 'Ik ga dan op kamers, dan zit ik alleen. Ik denk dat ik op zo'n moment toch wel weer moeite zal hebben.'

De politie is op zoek naar getuigen en natuurlijk naar de dader. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur, is tussen de 25 en 35 jaar, maximaal 1.75 meter lang, brede borstkas en had een stoppelbaardje. Hij droeg een donkerkleurige muts, blauw shirt, lichtkleurige spijkerbroek en sneakers. De straatroof gebeurde in de nacht van 20 op 21 september.

Meer informatie over deze en andere zaken in Bureau GLD. Woensdagavond om 17.20 uur, het programma wordt elk uur herhaald.