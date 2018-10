Deel dit artikel:













Stukadoor gewond na val van trap in Nijkerk Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - De werkdag van een stukadoor die bezig was in een bedrijfspand in Nijkerk, eindigde woensdag in het ziekenhuis. De man viel naar verluid van een trap.

Het ongeval gebeurde aan de Touwslager. De hulpdiensten rukten groot uit en ook een traumahelikopter kwam toegesneld. De man is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De precieze aard van zijn verwondingen is niet bekend.