Terreurverdachten nog zeker twee weken vast

ARNHEM - De zeven terreurverdachten die vorige week werden opgepakt tijdens een grote politieactie in onder meer Arnhem en Huissen, blijven nog zeker twee weken vast zitten. Dat bepaalde de rechter-commissaris in Rotterdam woensdag.

De verdachten zitten nu in bewaring. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de zeven van het voorbereiden van een grote terroristische aanslag ergens in Nederland. Bij huiszoekingen werden onder meer materialen voor het maken van explosieven gevonden, waaronder 100 kilo kunstmest. Ook trof de politie wapens aan.

De zeven worden nu ook verdacht van deelname aan terroristische organisatie. De verdachten werden donderdag opgepakt tijdens een grote actie in onder meer Arnhem, Huissen en Weert. De belangrijkste verdachte is de 34-jarige Arnhemmer Hardi N., die oorspronkelijk uit Irak komt. Hij werd in 2016 al veroordeeld nadat hij in 2014 probeerde naar Syrië af te reizen. Daar wilde hij zich aansluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Naar eigen zeggen wilde N. Syrische weeskinderen helpen.

Invallen in Arnhem en Huissen

Onder de verdachten zijn nog twee mannen uit Arnhem en een inwoner van Huissen. De politie deed donderdag invallen in woningen aan de Van Kinsbergenstraat, Valckenierstraat en Driepoortenweg in Arnhem-Noord en de Stedumhof in Arnhem-Zuid.

In Huissen vielen agenten een woning aan de Kennedystraat binnen.

Dreiging

De andere verdachten komen uit Rotterdam en Vlaardingen. Volgens het OM is met de aanhoudingen een terroristische aanslag voorkomen. Daarmee is een acute dreiging weggenomen. Toch blijft de kans op een aanslag reëel en blijft alertheid geboden, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

