Zeldzame paddenstoelen ontdekt in Ermelo Foto: Paul Dirksen / Nature Today

ERMELO - In Kasteelpark Staverden bij Ermelo is begin september een grote groep zeldzame, exotische paddenstoelen gevonden. De soort, met de naam Gymnopilus dilepis is nog nooit eerder in Nederland gezien.

Tjerk Busstra van de Nederlandse Mycologische Vereniging vond de paddenstoelen op 1 september op grote houtsnipperhopen. De vereniging vermoedt dat de Gymnopilus dilepis giftig is, maar weet dat niet zeker. Wel is zeker dat de paddenstoel een hallucinogene stof bevat. Paars, rood en schubben De Gymnopilus dilepis heeft nog geen Nederlandse naam, maar behoort tot de vlamhoeden, zo legt Nature Today uit. De soort heeft een opvallende rood paarse hoed met 'schubben' die tot acht centimeter breed kan worden. De stevige steel van de paddenstoel heeft een soortgelijke kleur als de hoed. Hoog op de steel zit een ring die verdwijnt naarmate de paddenstoel ouder wordt. De paddenstoel komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en heeft zich vanuit daar over de rest van de wereld verspreid. In Europa wordt de soort als exoot beschouwd. Wie de paddenstoel in Ermelo wil zien, komt bedrogen uit. Volgens de Nederlandse Mycologische Vereniging is de kans groot dat de paddenstoel alweer verdwenen is.