Jongen (14) die man neerstak probeerde slachtoffer te beroven

ARNHEM - De 14-jarige Arnhemmer die dinsdag is aangehouden voor een steekpartij in zijn woonplaats, probeerde het slachtoffer eerst te beroven. Toen de man van 48 zich verzette, werd hij gestoken met een scherp voorwerp. Dat meldt de politie.

De steekpartij was op 3 september in Park Sonsbeek. De jongen probeerde de rugtas van de man af te pakken, maar dat mislukte. Vervolgens ontstond er een worsteling die ontaarde in een steekpartij. De dader ging er uiteindelijk zonder buit vandoor.

Het slachtoffer werd later op de avond gevonden door de boswachter van het Arnhemse stadspark, terwijl die zijn hond uitliet. In het ziekenhuis is de man daarna behandeld.

De jongen van 14 heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Het opsporingsprogramma Bureau GLD schonk onlangs aandacht aan de zaak.

