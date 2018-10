'Kijk naar voedingsbodem geradicaliseerde jongeren'

De gemeente Nijmegen zegt steviger te willen inzetten op polarisatie en uitsluiting. 'Radicalisering is een breder thema en beperkt zich niet tot jihadisme', zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen.

Potje voor radicalisering

De Waalstad heeft voor volgend jaar bijna 60.000 euro nodig voor het tegengaan van radicalisering. Dat is een stuk minder dan Arnhem; daar is ruim vier ton nodig. De gemeenten doen een beroep op het landelijke potje versterkingsgelden, dat binnen een paar jaar waarschijnlijk structureel wordt.

Met de versterkingsgelden worden lokaal tal van maatregelen genomen om grip te krijgen op jongeren die radicaliseren. Naast de bekende maatregelen is ook het tegengaan van polarisatie belangrijk, meent Nijmegen. Aan het einde van het jaar gaat er zelfs een bewustwordingstraject rond polarisatie van start in Gelderland-Zuid.

Stereotypering en polarisatie

Ook wil Nijmegen voorkomen dat extreemrechts meer voet aan de grond krijgt. 'Hier zullen we volgend jaar specifiek op inspelen', is te lezen in een voorstel van het college. 'Radicalisering leent zich makkelijk voor stereotypering en daardoor ook voor polarisatie.'

Nijmegenaar Bouharrou kan zich vinden in die lezing. 'Het begint met uitsluiting of discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook hogeropgeleiden voelen zich de laatste jaren uitgesloten. Dat doet wat met je psyche, je zelfbeeld en je beeld over de samenleving', vertelt hij. Daarnaast helpt ook het negatieve beeld over de islam niet, denkt de voorzitter.

Eind van dit jaar wordt duidelijk hoeveel geld de verschillende gemeenten daadwerkelijk krijgen uitgekeerd voor de radicaliseringsaanpak.

Grote politieactie

De politie hield vorige week bij een grote actie zeven verdachten aan die plannen zouden hebben gehad voor een terreuraanslag. Agenten vielen onder meer huizen binnen in Arnhem en Huissen.

De verdachten zitten nog steeds vast en worden door de politie verhoord. Bij de doorzoekingen van de woonadressen van de verdachten is beslag gelegd op wapens, stoffen voor explosieven en 100 kilo kunstmest, mogelijk geschikt voor een autobom.

