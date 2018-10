Primeur: doven kunnen bellen met gemeente Ede

EDE - Een primeur voor Ede. Doven, slechthorenden en mensen met een spraakgebrek kunnen sinds maandag bellen met de gemeente.

De nieuwe dienst heet Klik voor Teletolk en is beschikbaar op de website van de gemeente Ede. Wie daar op een link klikt, krijgt via zijn of haar pc, laptop, telefoon of tablet contact met een schrijf- of gebarentolk van KPN.

Deze tolk voert het gesprek met een medewerker van de gemeente Ede en 'vertaalt' alle gesproken tekst in gebarentaal of geschreven taal. De beller kan naar keuze zelf praten, in gebarentaal met de tolk spreken en de tolk dit laten vertalen, of tekst intikken.

Ede is de eerste Nederlandse gemeente die gebruikmaakt van deze dienst. 'Mensen die niet goed kunnen horen of spreken, kunnen nu toch zelf met ons bellen. Want wij vinden het belangrijk om voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te zijn', aldus wethouder Hoefsloot.