Orka Morgan en kalfje van elkaar gescheiden

HARDERWIJK - Orka Morgan en haar pasgeboren kalfje zijn tijdelijk in verschillende bassins ondergebracht. Alleen zo kunnen verzorgers garanderen dat het jong genoeg te eten krijgt. Dat meldt dierenpark Loro Parque op het Spaanse eiland Tenerife.

'Moeder Morgan produceert geen melk', laat een woordvoerder van het dierenpark weten. 'De jonge orka is daarom tijdelijk van haar moeder gescheiden totdat ze helemaal is bijgevoerd. Ze komt al aan.'

Meisje

Het geslacht van de jonge orka was vorige week nog onduidelijk, maar de woordvoerder laat nu weten dat het een meisje is. 'We zoeken nog een leuke meisjesnaam die aan Nederland gerelateerd is.'

Gehoorafwijking

Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee en naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht om te herstellen. Nadat het dier was opgeknapt brandde een felle discussie los over de vraag of de orka zich weer zou kunnen redden in de vrije natuur. Morgan verhuisde uiteindelijk met instemming van het kabinet naar Tenerife.

Loro Parque zegt dat bij Morgan een ernstige gehoorafwijking is aangetroffen. Dat riep volgens het dierenpark de vraag op of dat negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de bevalling. Die verliep uiteindelijk 'helemaal normaal'.