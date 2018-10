Deel dit artikel:













Provinciale weg tussen Borculo en Lochem wordt proeflab

GEESTEREN - De Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo is vanaf nu geen 'gewone' provinciale weg meer, maar een soort van proeflab. Vandaag ondertekenen 19 partijen op de Innovation Expo 2018 in Rotterdam een overeenkomst. De weg als 'Proeflab voor Leefbaar Verkeer' is een idee van omwonenden. Zij willen dat de Nettelhorsterweg veiliger, stiller en schoner wordt.

Vorig jaar startte een groep omwonenden van de weg het burgerinitiatief ‘de slimste weg van Nederland’. De Nettelhorsterweg is een 80-kilometerweg, maar volgens buurtbewoners wordt er vaak veel harder gereden. Oversteken is levensgevaarlijk, vinden ze. Bovendien rijdt er veel vrachtverkeer en is het lawaai de laatste jaren flink toegenomen. En dat geldt ook voor fijnstof. De kans is groot dat het aantal auto's en vrachtwagens de komende jaren alleen maar toeneemt. Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Hans Leeflang, één van de omwonenden: Weg van de toekomst Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de provincie Gelderland om de weg veiliger te maken. Een eerste aanzet is daar al voor gegeven, onder meer door bomen te kappen en kruispunten overzichtelijker te maken.Tevens is het burgerinitiatief gestart met het proeflab voor leefbaar verkeer. In het proeflab worden alle beschikbare innovaties voor leefbaar verkeer getest en toegepast. Niet alleen overheden, maar ook het bedrijfsleven, kennisinstellingen en ondernemende omwonenden zijn gevraagd hier aan mee te doen. Zo doen bijvoorbeeld verpakkingsbedrijf Meilink BV in Borculo, verzekeraar Achmea en de Saxion Hogeschool mee. De data, geteste producten en de ervaringen, die in de Achterhoek worden opgedaan kunnen ook elders in de provincie en in Nederland worden toegepast. Zie ook: Omwonenden Nettelhorsterweg blij met geplande maatregelen

Komt er een 'slimme weg' in de Achterhoek? Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52