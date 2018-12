Kindervoorstelling Baas Boven Baas

OOSTERBEEK - .

Datum: zaterdag 5 januari

Tijd: 13.30 tot 14.30 uur

Locatie: Airborne Museum, Utrechtseweg 232, Oosterbeek

Informatie:

In de Tweede Wereldoorlog stonden mensen voor moeilijke keuzes. Om deze situatie uit te leggen aan kinderen is lastig, maar belangrijk. Daarom is in het kader van het Jaar van Verzet in opdracht van Platform WO2 de voorstelling Baas Boven Baas gemaakt. In deze voorstelling wordt – met een knipoog naar de Tweede Wereldoorlog – op speelse wijze aandacht besteed aan het thema Verzet. Zo doen de bevers alles wat ze wordt opgedragen en vormen de mieren in de voorstelling het verzet. Het konijn staat voor de moeilijke keuze: doe ik niets of waag ik mijn eigen leven?



De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.



Voor meer informatie en het bestellen van tickets kunt u terecht op de website van het Airborne Museum.